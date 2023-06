Incidente a Casal Palocco | parla la mamma del piccolo Manuel | «L’odio non è nel mio cuore»

(Di lunedì 26 giugno 2023) «non è entrato nel mio». Con una lettera affidata al parroco della chiesa di San Timoteo, don Giovanni Cristofaro, ladi(il bimbo morto nell’di) ringrazia gli oltre 3mila romani che domenica sera hanno sfilato per le strade del quartiere residenziale all’estrema periferia sud di Roma per ricordare il. Don Giovanni Cristofaro ha ricordato alla folla presente che «la morte non ha vinto. Io ho avuto la grazia, l’onore e il privilegio di poter accompagnare Elena in questi giorni e quello che ho visto è che la disperazione non l’ha travolta, perché si è aperta all’amore di Dio». Il prete, riporta il Corriere, ha invitato i presenti, in un clima di grande commozione, «a fare quello che lei faceva ...

...ha disposto i domiciliari per il ventenne per omicidio stradale aggravato nello scontro di...conseguenza dell'avvistamento dell'auto in prossimità del punto in cui si è verificato l'". ...... aPalocco, poco prima dell'impatto con la Smart Forfour su cui si trovava il piccolo Manuel morto nell'. È quanto emerge dall'ordinanza con cui il gip di Roma Angela Gerardi ha ...... il giovane youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'dello scorso 14 giugno avvenuto in zonaPalocco, a Roma , in cui è ...

Incidente a Casal Palocco, Gip: "Il Suv andava a 124 km/h, amici chiedevano di rallentare" Sky Tg24

Il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro viaggiava a oltre 124 km orari "immediatamente prima dell'impatto" con la Smart che ha causato la morte di un bimbo di 5 anni. (ANSA) ...Le ultime notizie da Roma: per il Gip Di Pietro deve restare agli arresti, la Lamborghini il giorno dell'incidente a Casal Palocco viaggiava a 124 km orari ...