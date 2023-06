Incidente a Casal Palocco | il Suv guidato dallo youtuber viaggiava a oltre 120 km h

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ostia – Andava a una velocità superiore a120 chilometri orari il suvda Matteo Di Pietro, che il 14 giugno scorso, a, ha travolto l’auto sulla quale era Manuel Proietti, il bambino di 5 anni morto nell’. È quanto emerge dall’ordinanza con cui la gip Angela Gerardi dispone per il ventenne gli arresti domiciliari. Dall’esame dei dati dal gps del suv, “emerge in buona sostanza che la Lamborghini percorreva Via dei Pescatori, da cui proveniva, diretta in via Macchia Saponara, alla velocità di circa 145 km/h; che al momento di imboccare Via di Macchia Saponara alle ore 15:38, si fermava; che imboccata tale via, riprendeva velocità raggiungendo in soli 14 secondi la velocità di 124 km/h immediatamente prima dell’impatto”. Nell’ordinanza si sottolinea ...