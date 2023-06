Incendio in un appartamento a Trieste | morta una donna e ferito il figlio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Unae suoricoverato in ospedale. E' il bilancio di undivampato in unnel rione di Poggi Sant'Anna. Secondo le prime notizie, laaveva circa 50 anni. Gli infermieri della struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche, oltre ad aver allertato la Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

