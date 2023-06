Lache si ispira ancora ai valori della "rivoluzione dei gelsomini" non si arrende e sfida l'razzista sostenuto dall'Europa pavida e dall'Italia collusa.L'si ribella e alza il prezzo Ne scrive Dario Prestigiacomo per EuropaToday : 'Ribadisco ancora una volta che lapuò monitorare solo i propri confini' e per questo 'non accetterà l'...... a implorare l'Saïed di bloccare i migranti prima che partano. E chi se ne importa se tra quelli che vogliono lasciare laci sono persone che per le loro idee vengono arrestate ...

In Tunisia l’autocrate razzista Saied apre la caccia ai migranti Globalist.it

“Proteggiamo Sfax“: è lo slogan ripetuto davanti alla Prefettura della città da parte delle centinaia di manifestanti che hanno risposto all’appello lanciato dal movimento locale capeggiato da Zied Ma ...Boldrini (Pd) attacca il governo Meloni: "La Tunisia è un Paese sicuro Sono avviati verso la dittatura, voi siete ossessionati dai migranti".