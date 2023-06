In Tanzania conoscere l’Italia è un gioco Così l’ambasciatore Lombardi promuove Roma Expo 2030

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nell’ambito del Festival italiano “Tusherekee Italia”,d’Italia, Marco, ha lanciato, il 22 giugno scorso, ilda tavola “Tumia Akili” (usa il cervello). Il, creato dalla dottoressa Michelangela Adamo, è in lingua swahili e mira are qui la conoscenza del. Per l’occasione, è intervenuta questa Ministra della Cultura, Pindi Chana, che ha avuto parole di vivo apprezzamento per l’iniziativa che si va ad inquadrare anche nell’ambito dello sforzo promozionale per la candidatura diad. Era anche presente all’evento il Dottor Gaetano Castellini Curiel, Capo della Task Force per, che ha posto un particolare accento sul fatto che il ...