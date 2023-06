In ospedale con dolori lancinanti | mandata a casa in pochi minuti | ' Colpa dei farmaci' Dopo 4 mesi scopre di avere un tumore

...volta lo scorso 20 febbraio all'di Tolmezzo. In quel caso le è stato comunicato che era in fin di vita. Ma la notizia era arrivata dopo mesi di tormenti e incertezza. Ma andiamoordine. ...Ferito, è stato trasportato all'di Sion a bordo di un elicottero di Air - Zermatt. A metà ... Un elicottero della guardia aerei svizzera è stato inviato sul posto per prendere contattogli ...... gli hanno riaperto le vie aeree in spiaggia e poi è stato ricoverato all'di San Donà per ... Ha funzionato bene anche la catena dell'emergenza, iniziatail personale che presenta servizio ...

In auto contromano con la figlia incinta, chiede la scorta ai carabinieri: in ospedale salta fuori la droga RomaToday

L'incidente ha visto coinvolti un'auto e uno scooter. Violento l'impatto tra l'auto una Ford Focus condotta da un 58enne di Senigallia, e uno scooter Yamaha Tmax con in sella un uomo di Chiaravalle di ...Un alpinista italiano di 42 anni è morto dopo essere precipitato sul massiccio del Grand Combin, nelle alpi svizzere. L'incidente - rende noto oggi la polizia del Canton Vallese - si è verificato ieri ...