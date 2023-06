(Di lunedì 26 giugno 2023), o quasi, inchiedendo maggiore sicurezza stradale per i ciclisti: in centinaia hanno pedalato così a Guadalajara inil 24 giugno con lo slogan "mi?" 26 giugno 2023

Nudi, o quasi, in protesta chiedendo maggiore sicurezza stradale per i ciclisti: in centinaia hanno pedalato così a Guadalajara inil 24 giugno con lo slogan "adesso mi vedi" 26 giugno 2023... Utah e Nuovo(da 1.300 euro con volo su Phoenix Scottsdale, auto a noleggio e 5 ... Undici giorni fra escursioni nella giungla con gli elefanti, giri innel centro storico di Jaipur, ...La terra, il vino e lasono state il cerchio magico della sua vita. So che produce un ... E' la distanza che ho percorso a Città del, quando ho stabilito il record dell'ora. Altri ...

In Messico in bicicletta nudi per protesta: "Adesso mi vedi" - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 26 giu. (askanews) - Nudi, o quasi, in protesta chiedendo maggiore sicurezza stradale per i ciclisti: in centinaia hanno pedalato così a Guadalajara in Messico il 24 giugno con lo slogan "adesso ...Francesco Moser, un mondiale su strada e uno su pista, il record dell’ora, un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallona, una Milano Sanremo, 273 vittorie da profess ...