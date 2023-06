In Grecia trionfa Mitsotakis. Si chiude la stagione dei populisti Tsipras e Varoufakis

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Otto anni fa, il 5 luglio 2015, all’apice della crisi dei debiti sovrani, dopo il 60 per cento di Oxi (No) all’accordo con i creditori internazionali (Commissione Ue, Bce, Fmi), laera con u... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti