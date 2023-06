In Germania l' estrema destra si prende il circondario di Sonneberg

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alternativa per la(Alternative fuer Deutschland, AfD) ha vinto per la prima volta un'elezione locale: Robert Sesselmann, avvocato e deputato regionale, si è aggiudicato il ballottaggio con ...

... Robert Sesselmann, avvocato e deputato regionale, si è aggiudicato il ballottaggio con il 52,8% delle preferenze alle elezioni del circondario di Sonneberg, in Turingia,orientale. Un bel ...Secondo i risultati preliminari, il candidato dell'destra avrebbe raccolto il 52,8% contro ...negli scontenti e tra gli elettori delusi dalla performance economica negativa dellain ..., il successo di Afd e il messaggio alle destre europee L'destra avanza. Dopo i chiari segnali provenienti dall'Italia con Fdi e dalla Spagna con Vox , oltre all'ascesa di Le Pen in ...

Elezioni in Germania, vittoria del partito di estrema destra Afd in Turingia Sky Tg24

"Avere garanzie di accesso alle materie prime è essenziale: penso in particolare al rame per i chilometri di cavi che installiamo, al litio per la nave verde che abbiamo in cantiere, all'acciaio di ri ...Roma, 26 giu. (askanews) -Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, AfD) ha vinto per la prima volta un'elezione locale: Robert Sesselmann, ...