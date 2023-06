“In 10 anni non ho fatto un solo giorno d’assenza Maturità? Diamo 90 punti alla carriera e 10 all’esame” | INTERVISTA a Roberto Moroni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Neppure un’assenza dal lavoro negli ultimi 10. Una sola assenza più di 11orsono. E bisogna risalire al decennio precedente per poterne contare una seconda. La prima avvenne nel 2012. Fu undi permesso chiestoscuola per anticipare un volo verso l’America poco prima di Natale, per incontrare alcuni parenti. L'articolo .

... lavoratoriresidenti a Milano con sede in città, nello specifico dipendenti di aziende con più di 500 dipendenti, categorie deboli come genitori con bambini sotto i 4, donne in gravidanza e ...Però per tanti(decenni)è stato così ed è inutile ricordare le accuse di fascismo a Lucio Battisti e Mogol (i "boschi di braccia tese" ecc ecc) o le Brigate Rosse che avevano proprio i ...La squadra viene da duecon tanti impegni e ora, con un solo grande appuntamento in stagione, ... Secondo me è normale, io stessa ho avuto buone prestazioni, ma allo stesso tempoho la ...

Vittorio Feltri: In 55 anni di matrimonio non ho mai tradito mia moglie, talvolta ho diversificato Fanpage.it

pur non lasciandole scampo a soli 49 anni, non le ha impedito di essere se stessa fino alla fine, generosa con gli altri come Laura Ferrari si era mostrata anche nella professione di infermiera della ...Nei borghi delle aree periferiche il parroco non c’è più. L’impegno dei laici per “salvare” le comunità cristiane. Le nuove sfide al centro della Settimana di orientamento pastorale a Lucca ...