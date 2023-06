Implosione Titan | il sottomarino si è accartocciato | passeggeri morto all' istante | corpi irrecuperabili - VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'del relitto del, il sommergibile della OceanGate che il 18 giugno 2023 si era immerso per andare a vedere il relitto delic a 3.800 metri di profondità, sarebbe avvenuta dopo un'ora e 45 minuti dalla partenza. Esattamente quando si sono persi i contatti con il mezzo. I cinque

...che il sottomarino è stato probabilmente distrutto durante la discesa a causa di un'"... Il tragico avvenimento del sottomarinoci mostra che quando ci avventuriamo in territori ...E' recente la notizia dell'del, il sottomarino che era sulle tracce del relitto del Titanic (posto a circa 4mila metri di profondità). Il sottomarino avrebbe dovuto impiegare circa ...Un'indagine per capire cosa abbia provocato l'del sommergibile. L'ha aperta la Guardia Costiera degli Stati Uniti, poche ore dopo l'inchiesta annunciata dal Canada in seguito all'incidente del sommergibile che trasportava cinque ...

Come implode un sommergibile come il Titan Il Post

Christine Dawood ha perso nella tragedia del sommergibile il figlio e il marito. «Dovevo andare io, poi ho ceduto il posto a mio figlio». Con la figlia era a bordo della nave di supporto: «Ho sperato ...TORONTO - Alla fine il Canada è il primo ad aprire ufficialmente un'inchiesta sulla tragedia del sommergibile Titan. Il Transportation Safety Board e l'RCMP condurranno infatti indagini separate sulla ...