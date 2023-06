Impallomeni | «Onana è un leader | ma con Sommer non perdi»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’agente di Andréè stato recentemente a Manchester, ma ancora nulla è detto per il portiere dell’Inter. Stefanodà il suo giudizio su TMW Radio. GIUDIZIO –è positivo sul lavoro della dirigenza meneghina: «Seva al Manchester United e prendononon male. Lui è un ottimo portiere anche con la nazionale della Svizzera e di grande affidabilità. Se confermano anche Lukaku, certo con Brozovic è un bel buco, ma l’Inter ha un ottimo centrocampo. Il Milan deve rifare tutto. Se entra Frattesi molto bene per i nerazzurri.è undella difesa, ma connontanto» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...