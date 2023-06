Il weekend di Rosa Perrotta sul lago di Garda con il compagno e i figli | “Vacanza | si fa per dire” E gira “armata” di spray igienizzante

(Di lunedì 26 giugno 2023) “, si fa per”: lo sfogo affidato a Instagram da, ex tronista di Uomini e Donne, e adesso popolare influencer, ha fatto sorridere molti fan, soprattutto le numerose mamme della community, che si sono perfettamente rispecchiate nelle parole della modella. Laè infatti mamma di due bimbi, rispettivamente di 4 e 2 anni, avuti con il suoPietro Tartaglione, “scelto” proprio durante il dating show di Maria De Filippi che l’ha resa popolare: sul suo profilo Instagram condivide molti momenti con la sua famiglia, tra cui non è mancato l’ultimotrascorso aldi. Un momento però non proprio all’insegna del relax, visto cheha raccontato ai fan la sua routine ...

Proprio il primodi luglio, sulla sabbia di San Benedetto del Tronto, si disputerà la ... per un evento inserito nel calendario della prestigiosa Nottedella riviera romagnola. Infine, a ......] Agenda Cultura e Spettacoli Genova e provincia Busalla, neltorna la Festa delle Rose: ... in ogni sua declinazione, il presidio Slow Food dellada sciroppo della […] Albenga ...Quel progetto prosegue ancora oggi, e infatti nellaguidata da Alessandro Spugna, un'... E non è stato un caso: la Roma femminile riempie ognianche gli spalti del "Tre Fontane", visto che ...

Nel weekend dal 7 al 9 luglio la Notte Rosa compie 18 anni ... Ravenna24ore

Il primo weekend d'estate in Brianza vede in calendario tantissime occasioni di svago e divertimento per grandi e piccini. Dai concerti, allo street food, alle rievocazioni storiche, alle serate solid ...Anche quest'anno escursionisti a oltre 4 mila metri in abbigliamento da gita al lago: il Soccorso Alpino e Speleologico posta le foto su Facebook e lancia l'allarme. «La montagna è libertà ma sui ghia ...