Il video del ministro della Difesa russo Shoigu in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il, Sergei, ha visitato le truppe nelle aree occupate dell'. È la prima apparizione pubblica di un alto funzionariodalla rivolta guidata da Prigozhin nel fine settimana. Putin non è ancora comparso in pubblico da quando sabato ha tenuto un discorso di cinque minuti alla nazione, in cui ha promesso di reprimere la ribellione.ha visitato un posto di comando ed è stato informato da Evgeni Nikiforov, il capo delle forze russe in, sulla situazione in prima linea, ha detto il ministerosu Telegram. Il ministero ha anche pubblicato undisu un aereo mentre incontra i ...