Il vero nemico dell’ambiente è il comunismo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Esiste un malsano pregiudizio per il quale si considera il capitalismo, il mercato, causa principale del riscaldamento climatico. Un non detto che si sta insinuando soprattutto tra i catastrofisti climatici. Il mercato uccide, ma non come diceva Marx, come dicono i nuovi religiosi del climatismo. Lo Stato deve dunque riprendersi i mezzi di produzione per evitare la fine del mondo. Non pensiate che stiamo esagerando: la decrescita felice e la giustizia ambientale non sono altro che armi diverse per ottenere lo stesso obiettivo, e cioè spazzare via il mercato e le sue organizzazioni che non sanno «autoregolarsi». Consiglio a tutti loro di leggere, se lo riescono a trovare in una emeroteca, un fascicolo del The Ecologist e precisamente quello del gennaio-febbraio 1990 che si apre con una lettera critica a Margaret Thatcher e a pagina 24 contiene un favoloso saggio di Zhores A. Medvedev. ...