Il trucco del viaggiatore per far brillare il bagno con pochi soldi | profumato per giorni!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Scopri i segreti di una mamma irlandese per avere unscintillante senza spendere troppo. Utilizzando prodotti di pulizia economici spagnoli, Heidi McDongh Clee, noto con il nome di @ su TikTok, ha condiviso i suoi segreti per garantire unimpeccabile senza troppa fatica. Scopri i prodotti da £3.50 che lei giura essere i migliori per ottenere una lucentezza incredibile su tutti i pezzi del, senza macchie o aloni in vista. Guarda il video per vedere il risultato finale! Di cosa parliamo in questo articolo... Heidi McDongh Clee, 32, condivide i suoi prodotti preferiti per pulire ilUtilizza prodotti economici spagnoli, come lo spray per vetri Las 3 Brujas e lo spray disinfettante Asevi I suoi trucchi sono semplici ed efficaci per faril ...