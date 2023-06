Il triste declino di Tsipras | ex idolo radical chic della sinistra nostrana

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) C'è stato un momento nel quale la Grecia, per il cittadino medio italiano, non voleva più soltanto dire «Cantami o diva del Pelìde Achille l'ira funesta», l'Acropoli e gli amori corsari a Mykonos. Ma significava anche quella coppia politica così rivoluzionariamente glamour che dalle parti del Partenone sfidava l'Europa matrigna e vorace. Interpreti di questo canovaccio tardo-epico erano quei due, Alexis, primo ministro, e Gianis Varoufakis, ministro delle finanze. Di, entrambi. Ma poco importava, o meglio, era secondario. In quel momento il bipolarismo culturale si delineava sulla rivendicazione degli Stati nazionali contro le esondazioni commissariali di Bruxelles. Era il 2015, l'avvento del sovranismo pop, le ferite ancora aperte di quelli che il filosofo tedesco Jurgen Habermas aveva definito «tranquilli ...