Il testamento di Berlusconi | dal 20% di Fininvest al lascito per Marta Fascina e alle ville | tutte le incognite

MILANO. Ci vorrà ancora qualche giorno, probabilmente ancora almeno una settimana per conoscere ildi Silvio, scomparso a 86 anni lo scorso 12 giugno. Le ultime volontà del fondatore di Mediaset e di Forza Italia sono custodite nello studio del notaio Arrigo Roveda. Nessuno ...Doris ha anche detto che una volta conclusi i passaggi legali suldi, è possibile venga stilato un nuovo patto di sindacato con gli eredi, e ha aggiunto che vedrebbe 'volentieri ...Raccontano che ad uno degli ultimi pranzi di famiglia del lunedì a Villa San Martino "convalescente post dimissioni ospedaliere " ci fosse un clima leggero, al netto della situazione. Chissà, magari anche un modo per infondere buonumore al patriarca alle prese con la ...

Il testamento di Berlusconi: dal 20% di Fininvest al lascito per Marta Fascina e alle ville, tutte le... Corriere della Sera

Conto alla rovescia per il 29 giugno quando si terrà l’assemblea del Gruppo con un fatturato di oltre 5 miliardi. Le ultime volontà del Cavaliere affidate al notaio Arrigo Roveda per garantire continu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...