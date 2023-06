(Di lunedì 26 giugno 2023) Un furgone pieno di scatole imbottite di rubli e dollari lingotti e «polvere bianca» nei suoi uffici a San Pietroburgo. Il frutto delle ruberie nelle forniture all’esercito e in Africa

Il capo della Wagner Yevgenyè stato avvisato per l'ultima volta sabato sera a Rostov sul ... ILNelle prime ore del simil colpo di Stato, le forze di sicurezza hanno perquisito il ......2 " I tentacoli della Wagner Il retroscena 1 " Sulla Difesa le mani dell'ex guardia del corpo di Putin Il retroscena 2 " L'eterno teatro della tragedia russa La storia " IldiL'...Più dilo dicono gli influencer della libertà'). 'La favola nera di un paese in mano a bande di ladri e macellai' si legge subito sotto. DOMANI 'Ilsegreto degli oligarchi in Italia',...

Il tesoro di Prigozhin: ritrovati nel suo rifugio 44 milioni di euro e lingotti d'oro RaiNews

Evgenij Prigozhin l'abbiamo lasciato mentre abbandonava Rostov con i suoi uomini del Gruppo Wagner. Di lui non si hanno più notizie ...Il blitz a metà di Prigozhin alla guida dei miliziani della Wagner, pur fra i mille interrogativi che ancora attendono risposta, ha indebolito ...