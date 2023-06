Il tentativo di Prigozhin ha messo in evidenza l’essenza del problema | che è economico

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il mondo è con il fiato sospeso per gli ultimi avvenimenti della guerra in Ucraina. Difficile capire in quale direzione si indirizzeranno le azioni militari dopo che, arrivato a 200 km da Mosca, ha fatto marcia indietro sparendo nel nulla con i suoi 25mila mercenari. L’ipotesi più probabile, a mio avviso, è cheabbia tentato un colpo di Stato non riuscendoci, e che nella trattativa con Putin sia emerso un cambiamento della strategia militare sovietica. Ritengo probabile l’ipotesi secondo la qualee le sue truppe possono essersi ritirate in Bielorussia, da dove sono in grado di attaccare da nord-ovest direttamente Kiev, praticamente accerchiando le truppe ucraine, o addirittura attaccare la Lituania. Le notizie che provengono da quest’ultimo Paese, che teme l’aggressione e sta rinforzando la sua difesa, fa ...

Tutto lo sforzo cinese per conquistarsi un dominio nucleare si colloca neldi assicurarsi ... Il raggiungimento di un accordo tra il capo del Wagner, Yevgeny, e il Cremlino ha ...E neppure undi rovesciare il governo di Vladimir Putin . In un audio di 11 minuti postato sul proprio canale Telegram, Yevgenyha fornito la sua versione dei fatti di quanto ......almeno diversi giorni per organizzare ildi ammutinamento. Il New York Times ha affermato che alti funzionari della sicurezza nazionale erano stati informati delle intenzioni di...

Dove si trova Prigozhin e perché il capo della Wagner ha fermato il ... Fanpage.it

"Il nostro obiettivo non è mai stato quello di rovesciare il regime" ha assicurato il leader del gruppo Wagner, ricomparso dopo ore di silenzio con un audio di 11 minuti pubblicato su Telegram ...Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha postato un audio di 11 minuti in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Russia.