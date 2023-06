Il secondo trionfo di Mitsotakis | che promette di trasformare la Grecia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Kyriakosha conquistato la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento nelle elezioni legislative di ieri in, bissando ilottenuto il 21 maggio. Grazie a una nuova legge elettorale, il suo partito conservatore, Nuova Democrazia, pur con un risultato analogo allo scorso mese (poco più del 40 per cento), avrà 158 seggi in Parlamento, otto in più della maggioranza assoluta. Syriza continua la sua discesa passando dal 20 al 17,8 per cento dei voti, mentre i socialisti del Pasok recuperano leggermente terreno arrivando vicini al 12 per cento. Il nuovo Parlamento sarà più frammentato di quello uscito (brevemente) dalle urne a maggio. I Comunisti greci ottengono il 7,6 per cento. Un nuovo partito di estrema destra, gli Spartani, è riuscito a superare la soglia del 3 per cento per entrare in Parlamento, così come un ...