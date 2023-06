“Il salario minimo aumenti a 12 | 41 euro all’ora nel 2024” La richiesta della commissione tedesca che aggiorna ogni anno la cifra

(Di lunedì 26 giugno 2023) Illegale in Germania dovrebbe aumentare di 41 centesimi, arrivando a 12,41l’ora all’inizio del. La raccomandazione per l’aumento arriva dallasulcomposta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati. In un’ulteriore fase, il limite salariale inferiore sarà aumentato a 12,82dal 1° gennaio 2025. La raccomandazione non è stata formulata all’unanimità, riportano i media tedeschi. I rappresentanti dei lavoratori insono contrari a quello che considerano un aumento insufficiente. La raccomandazione deve ancora essere attuata con decreto del ministro federale del lavoro Hubertus Heil, previsto per il prossimo autunno. Quasi sei milioni di lavoratori ...

Come programma di governo ha promesso unper le mamme single, l'eliminazione dell'Iva dai prodotti e alimenti di prima necessità e l'elaborazione di una strategia di sicurezza allo ...In questo senso, Landini " ma anche Schlein e Conte " rilanciano la proposta del. È la strada giusta secondo lei Credo che ci sia molta demagogia in questa proposta. E credo che, sul ...Vite precarie, sanità pubblica, manifestazioni targate Cgil,e difesa dei diritti Lgbtq. Ogni occasione è buona per assecondare Giuseppe Conte e il suo movimento massimalista a cinque ...

Contratti pirata, dal commercio alla meccanica ecco quanto perdono i lavoratori Il Fatto Quotidiano

Si è svolta sabato scorso la manifestazione nazionale della Cgil per la salute e la sanità. Al principale sindacato italiano si è unita un’ampia rete di associazioni, laiche e cattoliche (circa 90 sig ...Nel campionato nordamericano c'è il tetto agli stipendi, ma anche un limite per squadra per tesserare i grandi fuoriclasse. Ecco come funzi ...