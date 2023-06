Ildebole sul dollaro, dove è tornato ai valori del primo aprile 2022 ma al di sotto il tonfo fatto nei giorni precedenti quando la Russia aveva invaso l' Ucraina, e sull'euro. La moneta ...Ilai minimi da 15 mesi A meno di 24 ore dall'intervento di Minsk, il leader della milizia privata Evgeni Prigozhin, sembra scomparso nel nulla o comunquein silenzio. Secondo il New York ...Sul valutario l'eurotorna sotto quota 1,09 dollari e passa di mano a 1,089 (1,091 in avvio, ... Ilcede circa il 2% a 87 per un dollaro. Nel corso del fine settimana, in scia all'escalation ...

Il rublo resta debole sul dollaro e sull'euro, Mosca -1% - Economia Agenzia ANSA

Il rublo resta debole sul dollaro, dove è tornato ai valori del primo aprile 2022 ma al di sotto il tonfo fatto nei giorni precedenti quando la Russia aveva invaso l' Ucraina, e sull'euro. (ANSA) ...Per l'indice Ftse Mib oggi -0,53%, nella settimana passata -2,34%. Nel resto d'Europa oggi Londra -0,36%, Francoforte -0,33%. Di poco negativi i future che anticipano l'avvio di Wall Street, alle 15.3 ...