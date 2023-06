Ilsi è leggermente indebolito sul dollaro limitando tuttavia i danni di inizio giornata quando è arrivato a perdere fino al 3% a 85,1 tornando sui livelli di quasi 15 mesi fa, vale a dire agli ...Francofortelo 0,2%, Milano lo 0,1%, Londra è in parità e Parigi (+0,23%) gira al rialzo ... Ilè scivolato fino al 3%, in apertura a Mosca, per poi riassestarsi su valori normali a 84,6 sul ...Ilresta debole sul dollaro, dove è tornato ai valori del primo aprile 2022 ma al di sotto il ... In calo anche la Borsa di Mosca: l'indice Moexl'1,1 per cento. .

Il rublo cede sul dollaro ma limita i danni di Wagner - Economia Agenzia ANSA

Il rublo si è leggermente indebolito sul dollaro limitando tuttavia i danni di inizio giornata quando è arrivato a perdere fino al 3% a 85,1 tornando sui livelli di quasi 15 mesi fa, vale a dire agli ...Al via il forum Bce a Sintra, dove si attendono indicazioni sulla politica monetaria. A Piazza Affari vendite su tutto il comparto bancario. Euro stabile a 1,09 dollari, spread sui 163 punti ...