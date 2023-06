(Di lunedì 26 giugno 2023) Dopo il lungo silenzio seguito allaverso Mosca e la successiva ritirata, il capo della Wagner Yevgenyha postato su Telegram un audio di 11 minuti in cui dà la sua versione di quanto avvenuto negli ultimi giorni in. La Wagner ha dato vita alla suaper “esprimere una protesta” e “non per rovesciare il governo del Paese”, ha dettorespingendo le accuse di essere stato il protagonista di un tentato golpe. Lo scopo, spiega nell’audio, era quello di impedire la “distruzione” della sua compagnia militare privata e chiamare alle loro responsabilità “quegli individui” che “hanno commesso un enorme numero di errori nell’operazione militare speciale” in Ucraina. Mentre si rincorrono voci sulla sua attuale posizione (sarebbe stato visto al Green City Hotel di Minsk, ...

Undella Private Military Company sulle posizioni occupate precedentemente non è da ...ha acconsentito a interrompere la marcia verso la capitale "per evitare spargimenti di sangue", ...Alcuni mercenari hanno lasciato Rostov per farealle loro basi. Secondo il quotidiano , ... Leggi Anche 'Nell'ufficio dia San Pietroburgo trovati 44 milioni di euro in contanti' ...Ancora incertezza invece attorno a. L'ultimo avvistamento sabato notte, dov'è stato acclamato dia Rostov prima di finire in esilio in Bielorussia, come da accordi presi. Da quel ...

Il ritorno di Prigozhin: “La nostra marcia ha mostrato seri problemi di sicurezza in Russia” Il Fatto Quotidiano

Lo ha confermato esplicitamente il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov oggi parlando proprio delle conseguenze della rivolta capeggiata da ...Secondo la direttrice del programma per l'Europa allargata dell'European Council on Foreign Relations il capo della Wagner "ha espresso preoccupazioni riguardo agli obiettivi e alla gestione della 'op ...