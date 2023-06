Il Resto del Carlino e il moto perpetuo

Leggi su butac

(Di lunedì 26 giugno 2023) Più amici ci hanno segnalato un articolo del 19 giugno 2023, articolo sul quale ci soffermeremo poco, ma che riteniamo vada trattato proprio per far capire a voi che ci leggete l’indecenza del giornalismo italiano. Titolo dell’articolo pubblicato dalla redazione di Forlì deldel: Idea per produrre energia “Acqua e una turbina, è semplice e ci guadagno” Io non capisco come sia possibile che nel 2023 una testata giornalistica dia spazio a una notizia del genere senza che la giornalista che la firma si sia posta qualche domanda. Ma tant’è, leggiamo dall’articolo: Vanni Briganti, 80 anni, ha realizzato diverse invenzioni con fonti rinnovabili: “Produco un kilowatt all’ora a fronte del consumo di uno al giorno”… …Tra le varie invenzioni anche una sorta di gps solare che permette di individuare ovunque longitudine e latitudine. L’ultima, ...