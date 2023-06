Il principe William come Lady Diana | ecco il suo progetto per i senzatetto

(Di lunedì 26 giugno 2023) Con l'iniziativa Homewards il primogenito di re Carlo ha stanziato 3 milioni di sterline per fare in modo che gli episodi di persone senza dimora diventino «rari, brevi e non ripetuti»

... continuò a portare ogni anno non i funghi, ma un bel tartufo bianco alCarlo. Antonio è ... Con Camilla,e Kate Middleton, Harry e la fidanzata di allora, Chelsy. Ogni tanto Carlo e ...Ma ilha annunciato di voler interrompere il trend: l'erede al trono britannico è sceso in campo in prima persona e ha annunciato un progetto per mettere fine alla piaga degli ...Fin da ragazzina, ai tempi della scuola, si dilettava con le varie attività, portando avanti la sua passione anche quando è entrata nella royal family sposando il. Kate e Federer, ...

Il principe George in visita a Eton con papà William e mamma Kate Middleton Vanity Fair Italia

Le tradizioni nella Royal Family sono al primo posto. Lo dimostrano William e Kate che già stanno tracciando la strada del futuro del principe George, il secondo in linea ...I numeri della piaga sono impressionanti. Ma il principe William promette la svolta: “Il dramma degli homeless non deve esistere in una società moderna, tutti meritano dignità” ...