Il primo segnale dell’Ue dopo il folle weekend russo | pronti altri 3 | 5 miliardi di euro per aiuti militari all’Ucraina e ad altri partner

(Di lunedì 26 giugno 2023) A 48 ore dalla giornata più incredibile e destabilizzante per la Russia dall’inizio della guerra in Ucraina, i ministri degli Esteri dell’Unionepea sono riuniti oggi a Lussemburgo per fare il punto sulla situazione. Sul tavolo dei 27 ci sono anche i rapporti con i Paesi dei Caraibi e quelli con la Somalia, il futuro della diplomazia digitale e alcune decisioni da prendere sul dossier Iran. Ma a nessuno sfugge che quella di oggi –la girandola di telefonate «d’emergenza» di sabato – sia soprattutto la prima vera occasione per i governipei di scambiarsi informazioni e valutazioni sulla reale natura dello scontro tra Vladimir Putin e Yevgeny Prigozhin andato in scena nel, e su come questo potrà influire sul prosieguo del conflitto in Ucraina. Informazioni che resteranno in larga parte riservate, ...