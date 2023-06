Il prezzo del cambiamento climatico lo pagano i più poveri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il team di ricercatori guidato dallo scienziato ambientale Johan Rockström nel 2009 ha calcolato scientificamente i 9 limiti del pianeta. Questo studio ha contribuito ad unradicale dell’approccio alla questione ambientalistica (J. Rockström et al. Nature 461 , 472–475; 2009). Una cultura umana senza il concetto di limite non ha più senso di esistere perché mette a rischio il pianeta e la stessa umanità che lo abita. Da pochi giorni, Rockström, insieme allo scienziato della sostenibilità Steven Lade mostrano, in un nuovo studio pubblicato su Nature, che sette soglie su otto sono state già superate (J. Gupta et al. Nature Sustain. https://doi.org/grwfbk; 2023) e che serve un vincolo più severo rispetto a 1,5 °C concordato alla conferenza sul clima di Parigi del 2015. Il riscaldamento globale dovrebbe essere limitato a 1 °C rispetto ai livelli preindustriali ...