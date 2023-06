Il piano del Napoli per trattenere Osimhen

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 giugno 2023) De Laurentiis sta facendo di tutto per evitare che Victor, capocannoniere dell'ultimo campionato e uomo simbolo delcampione d'Italia, possa partire nel corso dell'estate accettando una delle offerte in arrivo dalla Premier League. La prima parte della strategia riguarda il club: non vengono prese in considerazioni proposte che non arrivino almeno a 160 milioni di euro, una quotazione che ha spaventato il Psg. E poi c'è la questione contratto (scadenza 2025): il presidente offre un aumento a 6 milioni più bonus con prolungamento e la garanzia che ilsarà molto competitivo anche nella prossima stagiione, sia per il bis scudetto che per cercare di arrivare alla finale della Champions League.