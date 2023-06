Il papà mette la figlia di 8 mesi nel passeggino | poi accade il peggio

(Di lunedì 26 giugno 2023) – Una tragedia che lascia attoniti, sgomenti. Di fronte ad una così sciagurata vicenda non ci sono parole. Una bambina di 8è morta mentre si trovava nel. Il dramma si è consumato in pochi secondi. Ecco cos’è successo… Leggi anche: Matteo Di Pietro, arrestato lo youtuber dell’incidente a Roma Leggi anche: Codice della strada, Matteo Salvini presenta le nuove regole presenti nel disegno di legge Una bambina di 8è morta, dopo essere stata travolta da un’auto mentre si trovava nel. La tragedia in Gran Bretagna, fuori dal Withybush Hospital di Haverfordwest lo scorso mercoledì. Il padre Rob aveva sistemato la bimba di nome Mabli nel, quando una macchina è arrivata ad alta velocità prendendola in piano. Nel drammatico incidente sono rimasti ...

Illa figlia di 8 mesi nel passeggino, un'auto la travolge: morta dopo 4 giorni di agonia