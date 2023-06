Il nuovo progetto di Brunello Cucinelli | «Con il mio vino costruisco biblioteche in giro per il mondo»

(Di lunedì 26 giugno 2023) L’appellativo più frequente è quello di Mr. Cashmere. Ma, ormai, fa notizia anche al di fuori deldella moda. Per le sue idee sul lavoro. Perché predica bene e razzola… bene quando parla di impatto ambientale delle produzioni. Perché, «a un certo punto della mia vita ho deciso che era importante restituire un po’ della fortuna che avevo avuto». IldiLo ha confidato a Gambero Rosso nel numero di luglio disponibile dal 27 giugno. Raccontando la sua ultima avventura. Che non ha a che fare con maglioni o colori. Ma con una valle. Quella di Solomeo, dalle parti di Corciano, Perugia. Qui l’imprenditore ha realizzato il suo ...

...all' opinione pubblica la legittimazione a guidare il Paese nel passaggio tra il vecchio e il... ilsi differenzia da quello esposto il 29 luglio soprattutto su due punti. Primo: in ...... l'empatia verso i più deboli, verso chi dipende da un salario e deve fare i conti con un...e le sue interpretazioni ci ammonisce sul fatto che non ci potranno essere né ripresa nésenza ......unCodice della strada completo, poiché le proposte innovative del governo coprono tutti gli aspetti cruciali del testo attuale. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri valuterà ildi ...

La Garden House al Vitra Campus, il nuovo progetto di un giovane ... Architectural Digest Italia

L’iconica Cedrata Tassoni dà il via alla campagna pubblicitaria con cui torna in comunicazione dopo essere stata rilevata dal gruppo Lunelli. Dopo oltre 50 anni ...Brunello Cucinelli ha creato un vino per finanziare la costruzione di biblioteche nei posti più disagiati del mondo. Ecco il suo progetto ...