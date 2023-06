Il Napoli accelera e gela il Milan | sta scegliendo i Campioni d’Italia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Che colpo del: il talento che ha stregato la Serie A è pronto a vestirsi di azzurro. I partenopei lo stanno soffiando alIldeve programmare al meglio la prossima stagione. Terminata la festa scudetto che è impazzata per mesi tra i vicoli della città, ora bisogna lavorare per confermarsi nel prossimo futuro. La storia delci dimostra come questo non sia facile. Lo scudetto vinto quest’anno, infatti, arriva ben trentatré anni dopo l’ultima volta. La stagione che sta per iniziare, porta con sé diverse incognite. Il rebus allenatore è finalmente terminato. Dopo settimane in cui i nomi per sostituire Luciano Spalletti si susseguivano freneticamente, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. Resta da sciogliere il dubbio relativo a Cristiano Giuntoli. Il ...