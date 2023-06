Il mio segreto per diventare una D-cup in pochi secondi | svelato dalla stylist dalle piccole tette

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Di cosa parliamo in questo articolo... - L'importanza della fiducia in sé stessi e del sentirsi bene nel proprio corpo, indipendentementetaglia del seno. - Consigli per valorizzare un seno piccolo attraverso l'abbigliamento, come l'utilizzo di top con ruches, dettagli sulle spalle e sulle maniche, stampe medio-grandi e accessori statement. - Suggerimenti su come risistemare le camicie oversize per un look più curato e per far sembrare il seno due taglie in più. - L'autrice dell'articolo è una personalcon una taglia di reggiseno B che aiuta i suoi clienti a sentirsi bene con il proprio corpo, indipendentementeforma eproporzioni. Le dimensioni non sono tutto, come si dice - e questo ovviamente si applica anche al tuo seno. Che tu sia piccola o formosa, la fiducia e come ti ...