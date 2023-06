Il ministro della difesa russo Shoigu visita le truppe in Ucraina Blinken e Macron | crepe nella leadership di Putin Pechino sostiene Mosca

Quando ilValditara ha pensato di inserire la parola Merito nell'intitolare il suo dicasteroPubblica Istruzione è venuto spontaneo arricciare naso e coscienza perché se c'è una cosa che deve ...L'ombra di Silvio Berlusconi si proietta sullo Stretto di Messina. In fondo, che glielo intestino o meno, il ponte è una partesua eredità e Matteo Salvini, vicepremier edelle infrastrutture, l'ha sostanzialmente usurpata offrendo una dote da 50 milioni di euro. È questo il tesoretto di partenzaStretto ......divisivo all'internomaggioranza, mentre trova compatta l'opposizione che spinge per la ratifica del nuovo fondo salva - stati ed anche per l'urgenza di un chiarimento da parte deldel ...

L'ex ministro Speranza dice che la pandemia di Covid non ci ha insegnato nulla Fanpage.it

Tanto Meloni, quanto Fontana, Gasparri e Mantovano sono stati per anni al governo e la loro strategia non è riuscita neanche a contenere il fenomeno. In ...La destra trionfa in Grecia. Da Calenda sostegno a Meloni sul Mes. Cinquanta arresti al Pride in Turchia. I fatti da conoscere ...