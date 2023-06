Il Milan fa gli auguri a Paolo Maldini | il commento di Vieri è tutto da gustare

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nella mattinata odierna è andato in onda un siparietto social di Bobosui profili social.ironico aglidel! Oggiha spento 55 candeline. L’ex calciatore ha passato vari anni alcome calciatore, ma anche come dirigente di recente. Le strade tra i rossoneri enon si sono separate nel migliore dei modi. Recentemente, quasi di punto in bianco, la dirigenza ha esoneratodal suo ruolo di ds. Nonostante tutta questa situazione incresciosa, i social delhanno augurato aun buon e felice compleanno. Un suo amico ed ex calciatore, Bobo, ha commentato in modo ironico la vicenda sotto un post di Instagram che riportava ...