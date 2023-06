Il know how del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale ‘SS Annunziata’ in rete grazie alla partnership tra Teleperformance Italia | Soleterre e ASL Taranto

'Gli ingegneri hanno attraversato tutte le trasformazioni e le innovazioni cui è andato incontro il Paese. Personalmente ho sempre sostenuto la funzione dei Politecnici, per avere ilnecessario allo sviluppo del Paese. Sulle lauree abilitanti penso si possano trovare delle convergenze, così come si deve ragionare sull'eventuale obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo da ...She explores the representation of Black scholars in Writing Studies publications andresearch ...Wire Business Wire - 26 Giugno 2023 Report from EXHALE uncovers that 68% of respondentsfive ...... con particolare riferimento ai commissari di pista, si assicurerà la massima protezione in qualsiasi circostanza grazie alla portata innovativa e alsportivo che accompagnano da sempre la ...

Sostenibilità: persone, ambiente e comunità, l'impegno di Barilla Utilitalia

Safilo fa chiarezza sulle sorti del suo stabilimento di Longarone. "La società comunica l’esistenza di una trattativa in fase avanzata con ...Secondo l’azienda leader nel gruppo dell’occhialeria la cessione al gruppo Lvmh consentirebbe di preservare il know how e assicura “il pieno coinvolgimento di parti sociali e istituzioni” ...