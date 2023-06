Il figlio di Foden ha 4 anni e più di un milione di follower su Instagram

(Di lunedì 26 giugno 2023) A soli quattro, Ronniedi Phil, ha già un accounta suo nome. L’hanno (ovviamente) creato ieri i suoi genitori. E in meno di 24 ore, l’account del bambino (soprannominato “El wey”) ha superato ildi. Tutto è nato dai festeggiamenti per il “treble” del Manchester City: Philè apparso con il suo bambino in braccio o sulle spalle durante le celebrazioni. Allora papàha pensato bene di creare un account ufficiale a nome di suo. “Hai tutto quello che volevi”, ha scritto il centrocampista offensivo del City. Oltre ai racconti delle sue vacanze (in piscina, con i genitori, ballando sul tavolo…), sono state pubblicate due foto del piccolo Ronnie: una con ...

Philsta per essere superato in notorietà... da suo. Ovviamente si fa per dire, ma visti i numeri del piccolo Ronnie c'è da credere che il bambino possa davvero diventare una star dei social. ...... 'Sono sereno, mi fido di Inzaghi' L'attore, scrittore e regista teatrale nonchédella ... Fuori per infortunio Dzeko e il re degli assist De Bruyne, sostituito da... Manchester City) Luis DIAZ (COL, FC Porto poi Liverpool) FABINHO (BRE, Liverpool) Phil(ENG, ... Liverpool) Bernardo SILVA (POR, Manchester City)Heung - min (CDS, Tottenham) Virgil VAN ...

Il figlio di Foden a 4 anni ha un milione di follower su Instagram: è ... Sport Fanpage

Ronnie Foden, 4 anni, figlio del 23enne attaccante del Manchester City Phil Foden, è già una celebrità sui social: lo scorso 12 giugno è comparso per la prima volta ...Ronnie Foden continua a spopolare sui social: il figlio di Phil è diventato virale durante i festeggiamenti del City per il Triplete entrando in ...