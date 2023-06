Il cross di Ronaldinho per Khaby Lame diventa una gag virale | il disastro in campo del tiktoker | «Gli avevo detto di non darmi la palla» – Il video

(Di lunedì 26 giugno 2023) La prestazione suldi Orlando, in Florida, deve aver convinto fino in fondoche sia meglio restare a fare l’intluencer che tentare la carriera da calciatore. Ilitaliano è infatti riuscito areanche con una scena involontariamente comica di cui è stato protagonista nella partita di beneficenza con diverse vecchie glorie del calcio. Tra loro il portiere Higuita, Ronaldo “il fenomeno” e. È stato proprio l’ex milanista a non riuscire a trattenere le risate a fine partita, dopo aver servito aun lungo passaggio che poteva lanciarlo dritto in porta. Peccato però che ilnon sia riuscito per niente a stoppare il pallone, controllato – si fa per dire – ...

TikTok star Khaby Lame rescued a pitch invader by helping him get Ronaldinho's autograph during 'The Beautiful Game' charity match ...The match also featured other illustrious names such as Colombian legend Carlos Valderrama, former Brazilian stars Ronaldo, Rivaldo, Dida and Nigerian trickster Jay Jay Okocha to name a few, while sta ...