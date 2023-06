Il Comando della JTF Lebanon del Sector West di UNIFIL ha donato un gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica

(Di lunedì 26 giugno 2023) IlJoint task forcedeldihaunpotenza di 150 kw per ladiall’ospedalemunicipalità di Bint Jbail. Alla presenza delle autorità locali, il Comandante del Settore Ovest diGenerale di Brigata Roberto Vergori ha confermato che le relazioni con le comunità e le istituzioni locali del sud del Litani sono una delle priorità nell’assolvimentomissione. “Tutti i peacekeepers fanno del loro meglio per contribuire a creare un ambiente sicuro e stabile nel sud del Libano – ha detto il Generale Vergori ...

... oggi si è mostrato in un video propagandistico che lo ritrae in un posto didelle forze russe in Ucraina . Anche in questo caso non è stato ancora possibile identificare la data esatta......ha annunciato la sua ribellione contro ilmilitare russo, colpevole 'di portare il Paese alla sconfitta'. Ha occupato con i suoi uomini alcune posizioni a Rostov sul Don, città - chiave...Per ora, il governo di Washington ha scelto di soffermarsi pocoquestione. "Non abbiamo visto ... "La Russia ha la responsabilità speciale di mantenere il, il controllo e la custodia delle ...

Shoigu visita le truppe in Ucraina, prima apparizione dopo la rivolta della milizia Wagner - Kiev: nel fine settimana avanzamenti a est da 1 a 2 chilometri - Kiev: nel fine settimana avanzamenti a est da 1 a 2 chilometri RaiNews

Arezzo, 23 giugno 2023 – Nel comando Provinciale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della provincia di Arezzo, del Comandante Provinciale, Col. Adriano LOVITO, e di una rappresentanza ...È la prima apparizione pubblica di un alto funzionario russo dalla rivolta guidata da Prigozhin nel fine settimana ...