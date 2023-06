(Di lunedì 26 giugno 2023) AGI - Con 41 sezioni molisane scrutinate su 393 (10%), il candidato delFrancesco Roberti è incol 60,6%. Il candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina ha il 37,37%. Si profila una vittoria del"schiacciante", come la definisce Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, anche in base ai dati raccolti dagli attivisti del partito. "Dai dati che ci giungono possiamo affermare che insi va verso una vittoria schiacciante del: complimenti a Francesco Roberti per l'ottimo risultato ottenuto. - dice Donzelli - L'esito del voto regionale dimostra una volta di più l'apprezzamento degli italiani nei confronti della nostra proposta politica e dell'azione del governo guidato da Giorgia Meloni. Ancora una volta le polemiche sguaiate della sinistra tornano ...

Inil candidato delin Molise , Francesco Roberti , sindaco di Termoli, sostenuto anche da Azione e Italia viva. Anche se lo spoglio starebbe procedendo a rilento - il sito della ...I risultati delle elezioni Quando sono state scrutinate 36 sezioni su 393, il candidato delFrancesco Roberti è incon il 59,21% dei voti. A seguire il candidato sostenuto da Pd e ...Il risultato, ancora molto parziale, vede inil candidato presidente del, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, con il 56,48%, mentre il candidato del centrosinistra, il primo ...

Il centrodestra in testa alle regionali in Molise AGI - Agenzia Italia

Lo spoglio in diretta per le elezioni regionali 2023 in Molise, chiusi i seggi: i primi risultati danno in vantaggio Francesco Roberti, candidato del centrodestra ...Il candidato del centrodestra Francesco Roberti in testa con il 64,91% dei voti. A seguire Roberto Gravina candidato del centrosinistra, con il 33,85 %. Infine Emilio Izzo, della lista Io non voto i s ...