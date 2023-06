Il centrodestra di Mitsotakis trionfa in Grecia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il partito diNea Dimokratia ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni svoltesi ieri in, a cinque settimane dalle precedenti. Con il 40,52% dei voti e 158 dei 300 seggi parlamentari, il leader di Nd, Kyriakos, ha raggiunto l’obiettivo della maggioranza assoluta. Mentre il suo principale rivale politico, il partito di sinistra Syriza guidato da Alexis Tsipras si ferma al 17,84% e ottiene 47 seggi. Seguono i socialisti del Pasok con l’11,85% dei voti e 32 seggi, i comunisti del Kke con il 7,69% delle preferenze e 20 seggi e il partito Spartiates (Spartani), che ha superato la soglia di sbarramento ottenendo il 4,64% e 12 seggi. La formazione di estrema destra nota per le sue posizioni anti-migranti, Soluzione Greca, registra il 4,48% (rispetto al 3,7% del 2019) e 12 seggi. Superano per la prima volta la ...

