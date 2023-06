Il centrodestra +1 si prende anche il Molise | Schlein-Conte sconfitti

Così mentre dai banchi delsi sente urlare che 'è una vergogna', Cherchi urla e ... 'No, non basta', dice quindi l'onorevole di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto che, poco dopo,la ...E' in particolare ilad insorgere, capitanato da FdI. Si fa sentire anche il governo ... Smentita di cuiatto con soddisfazione capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti , che ...E' in particolare ilad insorgere, capitanato da FdI. Si fa sentire anche il governo ... Smentita di cuiatto con soddisfazione capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti , che ...

Elezioni regionali Molise: risultati oggi in diretta, centrodestra avanti: Schlein-Conte rischiano grosso Today.it

Sono iniziate alle ore 15, subito dopo la chiusura dei seggi nelle 393 sezioni allestite nei 136 comuni della regione, le operazioni di spoglio per il nuovo Governatore e il nuovo Consiglio regionale.Sono le prime elezioni del dopo Berlusconi, con un candidato di centrodestra che viene proprio da Forza Italia e un candidato di centrosinistra che è del M5s ...