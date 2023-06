Il caso Google che fa monetizzare siti che disinformano con l’intelligenza artificiale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Mountain View, abbiamo un problema. Un enorme problema. Ilsollevato dall’ultimo report di NewsGuard ha messo l’accento sul ruolo del più grande attore della pubblicità digitale e i portali che – attraverso l’utilizzo non etico e incontrollato degli strumenti di intelligenzagenerativa – diffondono disinformazione online. Lo studio, infatti, mostra come buona parte degli annunci su quelle piattaforme – in termini di monetizzazione basata sulle metriche adv – sia “gestito” dache, dunque, alimenterebbe i cosiddettiUAIN. LEGGI ANCHE > La monetizzazione deiche si avvalgono delUAIN non è altro che l’acronimo di Unreliable Artificial Intelligence-Generated News, ovvero queitra le cui ...

In questo, pCloud richiede una spesa iniziale di 399 euro mentre servizi concorrenti, comeOne, richiedono un abbonamento da almeno 99,99 euro. Di conseguenza, dopo quattro anni, cloud a ...Ma anche, indi richiesta, la generazione di testi di alta qualità su qualsiasi argomento o ... attraverso le risposte di ChatGPT4 accanto agli strumenti di ricerca come, per offrire ...In quelil pilota di un'altra compagnia aerea si era messo a disposizione su un volo Southwest ... - Vi invitiamo a seguirci suNews su Flipboard , ma anche sui social come Facebook , ...

Google siti UAIN, come si alimenta la disinformazione | Giornalettismo Giornalettismo

Es una buena opción en caso de que el Asistente de Google tenga problemas para detectar el idioma en que se está hablando. Si el asistente no termina de entender lo que se dice, puedes probar usando ...Secondo Dov Zimring di Google, Stadia competeva direttamente con le console, smontando un costrutto accusatorio di FTC e CMA contro Microsoft.