Il Cagliari torna in Serie A | il resoconto della salvezza

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ad un anno dalla retrocessione e dopo una stagione per certi aspetti complessa, ilufficialmente inA. Dato l’andamento iniziale del campionato, per i rossoblù si è realizzato un vero miracolo calcistico grazie alla guida del tecnico Claudio Ranieri. Tuttavia, adesso occorrerà lavorare duramente per non farsi trovare impreparati nella prossima stagione.inA: dalla retrocessione alla guida di Ranieri Lo scorso anno, ilretrocedeva matematicamente inB a seguito del pareggio 0-0 nella gara contro il Venezia, un coerente epilogo di una stagione disastrosa sotto ogni punto di vista. Come se non bastasse, ad iniziostagione 2022-23, gli ingredienti per un’ulteriore disfatta sembravano essere ancora ...