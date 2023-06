Il benessere animale nelle linee guida per le multinazionali

(Di lunedì 26 giugno 2023). E’ stato fatto un piccolo passo, timido, per quanto significativo? Oppure si tratta dell’inizio di una rivoluzione culturale ed etica che prelude a grandi ed epocali cambiamenti? Come valutare effettivamente la decisione dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) di inserire il principio del rispetto delaggiornate destinate alle, è di certo questione che risolveremo solo nei prossimi anni. Ma una cosa risulta indiscutibile: siamo di fronte ad una decisione storica, che apre la strada a delle pratiche commerciali più etiche e rispettose verso gli animali. Anche se, dobbiamo aggiungere, nell’immediato, probabilmente, non produrrà effetti risolutivi. Del ...

... come previsto dal Regolamento per la tutela e ildegli animali che è attualmente in fase di revisione. Per arrivare in ufficio con il proprio, spiega la nota di Palazzo Barbieri, i ...Ambulatorio veterinario gratis per le persone più fragili inaugurato a Novara L'iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall'assessore regionale al, Chiara ...Cento invece i chili di alimenti di originee vegetale sequestrati nella cucina del ... Diverso il caso del centroispezionato sulla costa teramana, dove i carabinieri del Nucleo ...

Il governo islandese ha deciso di sospendere la caccia annuale alle balene fino al 31 agosto, citando preoccupazioni per il benessere degli animali ...L'assemblea capitolina aveva deliberato ad agosto l'introduzione della figura. L'avviso pubblico che ne è seguito, segnala l'Oipa, si è "chiuso da mesi" ...