Il Bct chiude col botto | Zalone applica l’Iva all’amore e Mastella in navetta VIDEO

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti ‘Amore + iva’. Lo spettacolo di Checcola settima edizione del Bct e lo fa nel modo migliore. Come tutti si aspettavano alla fine. Travolgente nella sua lezione sull’amore, coinvolgente con un pubblico che ha saputo apprezzare pezzi, imitazioni e monologhi. “Sento profumo di povertà e di reddito di cittadinanza” – cosi’ ha dichiarato il comico nella parte iniziale, quando ha cominciato lo spettacolo partendo dal pubblico., magistralmente accompagnato da una band di primo piano, ha mostrato il nuovo del suo tour, unito a pezzi che lo hanno reso famoso. ‘La Prima Repubblica’, ‘Immigrato’ fino ad ‘Angela’ richiesta a gran voce dal pubblico e cantata con tutti. Arena Musa piena, organizzazione capillare con navette che hanno fatto servizio continuo per accompagnare le persone presso la ...

Il Bct chiude col botto: Zalone applica l'Iva all'amore e Mastella in ... anteprima24.it

Tremila spettatori per Checco Zalone. Basterebbero solo questi numeri per dare conto di un boom annunciato. Bct chiude la settima edizione con un enorme successo di pubblico. Se il primo ...Una mini serie televisiva per i giovani «con importanti contenuti sociali». È l'obiettivo annunciato ieri mattina da Maurizio Gemma, direttore generale della Film ...