Il Barcellona annuncia Gundogan | Modric resta al Real Madrid

(Di lunedì 26 giugno 2023) Botta e risposta sul mercato delle due regine e grandi rivali del calcio spagnolo spagnolo. IlIlkai, 33 anni, prelevandolo a parametro zero dal Manchester City, mentre ilsi tiene ancora stretto il suo suo fuoriclasse croato, Luka, che ha scelto dire ancora un altro anno. IL: I DETTAGLI DELL’ OPERAZIONE Ilkaiè ufficialmente un giocatore blaugrana. Dopo aver vinto praticamente tutto con il Manchester City, tra cui di recente la Champions League contro l’Inter nella finale di Istanbul lo scorso 10 giugno, il centrocampista tedesco di origine turca ha deciso di proseguire la sua carriera nei campioni di ...

UFFICIALE Barcellona, annunciato l'arrivo di Ilkay Gundogan Sportitalia

Il centrocampista croato è pronto a lasciare il Chelsea per trasferirsi alla corte di Pep Guardiola. Tutto fatto, manca solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Kovacic sarà ...Il nazionale tedesco ha accettato di trasferirsi al Barca dopo che il suo contratto con il City è scaduto questo mese: accordo fino al 2025 ...