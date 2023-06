Il 16enne si presenta alla festa di fine anno con l'abito (con la gonna) rosso. La reazione dei compagni di classe è inaspettata

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un ragazzo ha deciso di indossare un abitocon le paillettes e unamolto ampia per ladidella sua scuola e ladegli studenti,vista del loro compagno divestito così è stata. La mamma delha rivelato che suo figlio ha sempre voluto indossare questo abito, «quando aveva 12 anni, mi ha detto che voleva andare al ballo scolastico in abito da sera. Quattro anni dopo ce l’abbiamo fatta. Sono così incredibilmente orgogliosa di lui, è riuscito ad essere se stesso. Vuole vestirsi esprimendo il suo lato femminile. È stato molto influenzato dall’attore Billy Porter. Voleva essere lui… ma con un abito lungo». Ilha deciso di mettere da ...

Nicole ha certamente pagato l'inesperienza e quella normale agitazione di chi siin un ... una performance per il quasiaostano che gli ha consegnato il 31esimo posto finale. Martina ...Ilha deciso di mettere da parte le etichette e trovare il coraggio per esprimere se stesso in uno dei giorni più importanti per lui, il ballo di fine anno della scuola. La mamma inizialmente ...

Un ragazzo ha deciso di indossare un abito rosso con le paillettes e una gonna molto ampia per la festa di fine anno della sua scuola e la reazione degli studenti, alla vista del ...