Ieri sera a Taranto la magia della musica

A quattro anni dall'enorme successo di Una Volta Ancora Fred De Palma e Ana Mena sono tornati insieme con una nuova hit estiva.a Battiti Live i due cantanti hanno presentato in anteprima assoluta, Melodia Criminal . Pezzo super estivo che sentiremo ovunque, ma quello che salta all'occhio guardando l'esibizione di ...Una storia che ha dell'incredibile quella del salvataggio in mare di una turista tedesca di 63 anni cheha messo in allarme tutte le forze aero - navali preposte al soccorso. La donna era ...Blinken, come riporta il Washington Post: " Putin ora è più debole e l'Ucraina può trarne i ... Prima di essere correttamente ragguagliato, in tutto e per tutto, venerdì, solo quando non se ne ...

Ascolti tv sabato 24 giugno: chi ha vinto tra Italia Loves Romagna e Lo Show dei Record Fanpage.it

Bologna, 26 giugno 2023 – Incidente tra due auto, ieri sera attorno alle 22.30, lungo l’autostrada A14 all’altezza di Bologna, al km 35 in direzione nord. Tre persone sono rimaste ferite, sono interve ...L'attore statunitense ha chiuso l'ultima serata del Filming Italy Sardegna, di cui è stato presidente onorario. In collegamento via Zoom ha tenuto il suo discorso di fronte a tanti giovani aspiranti r ...